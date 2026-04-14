14 апреля, 13:19

В Бишкеке опровергли планы переименовать все сёла с русскими названиями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Вопрос о переименовании оставшихся в Киргизии населённых пунктов с русскими названиями на данный момент не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов, комментируя ранее появившиеся в СМИ слова главы государства Садыра Жапарова.

«Вопрос о переименовании сёл с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит. [На встрече с населением Алайского района Ошской области] обсуждался запрет на присвоение сёлам имён людей, и то как проект»,пояснил он РИА «Новости».

В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Киргизии Жапаровым
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Киргизии Жапаровым

Напомним, сегодня появились сообщения, что глава Киргизии Сардар Жапаров призвал переименовать все оставшиеся в республике сёла с русскими названиями. Позже он пояснил, что инициатива имеет противоположную направленность — остановить волну переименований. Стоит отметить, что с момента прихода Жапарова к власти в 2021 году в республике уже переименовали более 15 населённых пунктов с русскоязычными названиями. Например, бывшая Военно-Антоновка в Чуйской области теперь называется Кожомкул, а Семёновка в Иссык-Кульской области — Кожояр-Ата.

Юрий Лысенко
