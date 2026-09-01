Путин пригласил Жапарова на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин пригласил президента Киргизии Садыра Жапарова на традиционный неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом российский лидер сообщил во время совместного общения.

Путин отметил, что отношения Москвы и Бишкека развиваются в формате стратегического партнёрства и союзничества. По его словам, стороны продолжают держать на контроле основные направления двустороннего сотрудничества.

«В этом году у нас будет возможность увидеться на саммите ОДКБ и на традиционной предновогодней встрече лидеров стран СНГ. Надеюсь, в Петербурге», — добавил он.

Напомним, Владимир Путин провёл встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях ШОС. Его рабочая программа включала несколько отдельных контактов с зарубежными лидерами, встреча с Жапаровым стала одной из них.