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Регион
Опубликовано 1 сентября, 17:50

Путин и Гутерриш поприветствовали друг друга на саммите ШОС

Антониу Гутерриш и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Zuma

Антониу Гутерриш и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент России Владимир Путин не проводил отдельную встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что политики лишь поприветствовали друг друга во время мероприятия.

«Они поприветствовали друг друга, но как таковой встречи не было», — сказал Песков журналистам.

Путин начал переговоры с президентом Ирана Пезешкианом в Бишкеке
Путин начал переговоры с президентом Ирана Пезешкианом в Бишкеке

Саммит ШОС проходит в Бишкеке. На площадке мероприятия проходят переговоры и неформальные контакты между представителями стран — участниц организации и приглашённых международных структур. Ранее стало известно, что Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита. Это были первые личные переговоры лидеров после выборов в Армении. С российской стороны в переговорах также участвовали глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.

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Юлия Сафиулина
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