«Прокладка-фильтр» для иноагентов: Бюджет OCCRP* вырос вдвое с начала СВО

Американский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)* получил 66,6 млн долларов с 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Налоговой службы США.

По данным телеканала, среднегодовой объём средств вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими годами. Организация, как утверждается, выступает посредником в передаче западных денег российским СМИ-иноагентам, работающим в Европе и США.

Согласно последнему доступному отчёту, юрлицо OCCRP* — Journalism Development Network (JDN)* — получило 21,3 млн долларов в 2024 году, 31,6 млн в 2023-м и 13,7 млн в 2022-м. В среднем это около 22 млн в год — вдвое больше, чем 10 млн в год за 2020–2021 годы.

Телеканал приводит слова соучредителя и директора OCCRP* Дрю Салливана, который на одном из форумов заявлял, что организация выступает «прокладкой-фильтром», чтобы скрыть реальных спонсоров и получателей финансирования.

По данным отчёта для налоговой службы, на расследовательскую журналистику «в России и соседних государствах» в 2024 году OCCRP* направил 1,7 млн долларов. Часть этих средств, как утверждает издание, могла пойти русскоязычным СМИ-иноагентам, включая iStories**, «Новую Газету Европа»* и «Медузу»**.

Среди крупнейших спонсоров организации RT называет Госдепартамент США, Фонд Макартуров и фонд «Открытое общество»* Сороса. По данным налоговой, «Открытое общество»* передало центру 3,1 млн долларов, а благотворительный фонд Fidelity Investments — 2 млн.

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