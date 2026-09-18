Минюст признал иноагентом кинорежиссёра Андрея Звягинцева*

Минюст России расширил реестр иностранных агентов, включив в него кинорежиссёра Андрея Звягинцева*. Обновление перечня опубликовано 18 сентября.

Также иноагентами признаны журналист Михаил Шевелев*, политик Павел Иванов*, активист Ержан Тургумбай* и проект «Анархист-35»*.

По данным Минюста, Звягинцев* участвовал в создании материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, взаимодействовал с иностранными агентами и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Сейчас он проживает за пределами РФ.

Иванов*, как заявили в ведомстве, распространял недостоверную информацию о российской избирательной системе, решениях органов власти и государственной политике. Минюст также указал на получение им финансовой поддержки из иностранных источников и взаимодействие с иноагентом.

Тургумбая* ведомство внесло в реестр в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности России и выступления против специальной военной операции на Украине. Шевелев*, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и участвовал в создании материалов организации, имеющей статус иноагента и включённой в перечень нежелательных.

Проект «Анархист-35»*, как следует из сообщения ведомства, распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о государственной политике, а также выступал против СВО. Его владельцем является лицо, уже включённое в реестр иностранных агентов, а руководство проектом осуществляется из-за рубежа.

Одновременно Минюст исключил из реестра ООО «Алая буква» и ООО «Институт нейрокогнитивных исследований». Основанием стала ликвидация этих организаций.

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