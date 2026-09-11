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Опубликовано 11 сентября, 14:05

Минюст внёс экс-участницу «Что? Где? Когда?» Мереминскую* в реестр иноагентов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leuconoen

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leuconoen

Минюст России расширил реестр иностранных агентов, включив в него ещё трёх человек и два проекта. В список попали экс-участница телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская*, активистка Елена Матвеева* и политолог Ринат (Абдулла) Мухаметов*.

Иноагентами также признаны информационный ресурс «Канал визионера»* и правозащитный проект «Пермь-36»*.

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По данным Минюста, Мереминская* участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Ведомство отмечает, что она проживает за пределами России.

Матвеевой* Минюст вменяет распространение недостоверной информации о политике российских властей и избирательной системе, выступления против СВО и распространение материалов иноагентов. Мухаметов*, по информации ведомства, также выступал против спецоперации, распространял недостоверные сведения о действиях властей и материалы иноагентов и нежелательных организаций. Он проживает за пределами России.

«Канал визионера»*, как заявили в Минюсте, распространял материалы иноагентов и нежелательной организации, а также недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

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Проекту «Пермь-36»* ведомство также вменяет распространение недостоверных сведений о политике властей, выступления против СВО и распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций. Руководство проектом, по данным Минюста, осуществляется из-за рубежа.

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Напомним, что ранее в список иноагентов внесли «Новую газету»*. Бывший главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* был включён Минюстом в реестр ещё в сентябре 2023 года.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Никита Никонов
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