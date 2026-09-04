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Опубликовано 4 сентября, 14:04

Минюст внёс «Новую газету» в реестр иностранных агентов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство юстиции России внесло «Новую газету» в реестр иностранных агентов. Решение касается именно российского издания «Новая газета», его не следует путать с проектом «Новая газета Европа»: зарегистрированная в Латвии организация, управляющая этим медиа, ранее была признана в России нежелательной.

«Новая газета» в 2022 году приостановила выпуск после предупреждений Роскомнадзора из-за отсутствия предусмотренной законом маркировки иноагентов в публикациях. Позже суд аннулировал регистрацию печатной версии издания, а Верховный суд прекратил действие свидетельства о регистрации сайта как электронного СМИ. Несмотря на это, редакция продолжила работу в интернете. В апреле 2026 года в московском офисе «Новой газеты» прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных, а исполнительного редактора Олега Ролдугина задержали.

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Бывший главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов был включён Минюстом в реестр иностранных агентов ещё в сентябре 2023 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что весной в московской редакции «Новой газеты» прошли следственные действия.

Больше новостей о решениях ведомств и общественной повестке — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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