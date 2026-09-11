«Это угроза для человечества!»: Понасенков пообещал бороться с электросамокатами и ИИ после решения Минюста

Историк и публицист Евгений Понасенков признался в беседе с Life.ru, что пока не верит в исключении его из списка иностранных агентов. По его словам, он долго добивался такого решения и сейчас считает случившееся настоящей победой.

Я-то ещё пока ничего не знаю, поскольку не могу даже войти в интернет. Я просто отвечаю на звонки и думаю: вдруг всё это разводка? Может, просто какой-то фейк? Но если это правда, меня убрали из списка иноагентов, то это восторг. Конечно, это справедливость Евгений Понасенков блогер, публицист

Понасенков признался, что это, по всей видимости, колоссальная заслуга юристов, которые доказывали его «правоту и чистоту» перед Минюстом. По словам блогера, адвокаты даже не брали с него денег, так как были его давними поклонниками и единомышленниками.

Понасенков добавил, что сейчас планирует заниматься ровно тем же, чем и ранее: наукой, искусством, общественной деятельностью. Особенно его волнует тема электросамокатов в пешеходной зоне. «Это терроризирует наших граждан, миллионы людей, в том числе пожилых, беременных и детей. Это просто преступление против страны», — заявил блогер.

«Вот чем надо заниматься! А уже после того, как мы сможем нормально ходить по нашим улицам, будем говорить о концертах и лекциях», — пояснил Понасенков.

Однако он пообещал, что обязательно даст «прекрасные концерты и лекции» для своих поклонников в России уже в скором времени. Сейчас Понасенков находится в Москве. По его словам, он никуда не собирается уезжать и продолжает периодически вести стримы. Кроме электросамокатов, Понасенков намерен бороться с искусственным интеллектом.

«Я, как учёный, понимаю, что это угроза для существования всего человечества. Я собираюсь говорить об этом больше и больше публично, возможно, выходить на наших крупных государственных деятелей, чтобы объяснять им с научной точки зрения опасность развития ИИ. Это важно», — резюмировал он.

Напомним, Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной стала утрата признаков иноагента, сообщили в ведомстве. В перечень он попал в 2022 году. Понасенков известен как публицист, автор книг и видеоблогер. Он создал скандальную, альтернативную историю Отечественной войны 1812. Его тезисы не раз критиковались профессионалами, которые обращали внимание на передёргивание фактов и отсутствие доказательной базы. Также Понасенков не имеет диплома о высшем образовании по специальности история. Сам он не раз говорил, что якобы просто «не пришёл за корочками». Сейчас его чаще воспринимают в соцсетях в статусе живого мема.