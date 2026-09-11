«Это угроза для человечества!»: Понасенков пообещал бороться с электросамокатами и ИИ после решения Минюста
Понасенков: Снятие статуса иноагента — заслуга юристов, работавших бесплатно
Евгений Понасенков. Обложка © Telegram / Евгений Понасенков
Историк и публицист Евгений Понасенков признался в беседе с Life.ru, что пока не верит в исключении его из списка иностранных агентов. По его словам, он долго добивался такого решения и сейчас считает случившееся настоящей победой.
Я-то ещё пока ничего не знаю, поскольку не могу даже войти в интернет. Я просто отвечаю на звонки и думаю: вдруг всё это разводка? Может, просто какой-то фейк? Но если это правда, меня убрали из списка иноагентов, то это восторг. Конечно, это справедливость
Понасенков признался, что это, по всей видимости, колоссальная заслуга юристов, которые доказывали его «правоту и чистоту» перед Минюстом. По словам блогера, адвокаты даже не брали с него денег, так как были его давними поклонниками и единомышленниками.
Понасенков добавил, что сейчас планирует заниматься ровно тем же, чем и ранее: наукой, искусством, общественной деятельностью. Особенно его волнует тема электросамокатов в пешеходной зоне. «Это терроризирует наших граждан, миллионы людей, в том числе пожилых, беременных и детей. Это просто преступление против страны», — заявил блогер.
«Вот чем надо заниматься! А уже после того, как мы сможем нормально ходить по нашим улицам, будем говорить о концертах и лекциях», — пояснил Понасенков.
Однако он пообещал, что обязательно даст «прекрасные концерты и лекции» для своих поклонников в России уже в скором времени. Сейчас Понасенков находится в Москве. По его словам, он никуда не собирается уезжать и продолжает периодически вести стримы. Кроме электросамокатов, Понасенков намерен бороться с искусственным интеллектом.
«Я, как учёный, понимаю, что это угроза для существования всего человечества. Я собираюсь говорить об этом больше и больше публично, возможно, выходить на наших крупных государственных деятелей, чтобы объяснять им с научной точки зрения опасность развития ИИ. Это важно», — резюмировал он.
Напомним, Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной стала утрата признаков иноагента, сообщили в ведомстве. В перечень он попал в 2022 году. Понасенков известен как публицист, автор книг и видеоблогер. Он создал скандальную, альтернативную историю Отечественной войны 1812. Его тезисы не раз критиковались профессионалами, которые обращали внимание на передёргивание фактов и отсутствие доказательной базы. Также Понасенков не имеет диплома о высшем образовании по специальности история. Сам он не раз говорил, что якобы просто «не пришёл за корочками». Сейчас его чаще воспринимают в соцсетях в статусе живого мема.
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