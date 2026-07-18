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Регион
18 июля, 09:51

Иноагент Понасенков* задолжал налоговой почти 2,3 млн рублей

Евгений Понасенков*. Обложка © Telegram / Евгений Понасенков*

Евгений Понасенков*. Обложка © Telegram / Евгений Понасенков*

Блогер Евгений Понасенков* задолжал налоговой службе почти 2,3 миллиона рублей. Как следует из материалов ФНС, с которыми ознакомились РИА «Новости», за ним числится долг, превышающий 2,27 миллиона рублей.

Понасенкова* внесли в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В июне того же года Минюст включил в реестр запрещённых СМИ организацию ООО «Первый научный»**, созданную блогером.

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Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счёта телеведущей Татьяны Лазаревой*, признанной в РФ иноагентом и экстремисткой, из-за неуплаты налогов за 2024 год на сумму почти 48 тысяч рублей, а также начисленных пеней за 2025 год, которые не были погашены, несмотря на уведомления.

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* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Организация, включенная Минюстом в реестр запрещенных в России СМИ

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Анастасия Никонорова
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