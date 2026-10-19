«Проколю шины»: Пьеха вспомнил угрозы Салтыковой и показал коллекцию оберегов от завистников

Певец Стас Пьеха признался, что обзавёлся целой коллекцией оберегов из-за обиженных на него коллег по шоу-бизнесу. На юбилейном концерте продюсера Виктора Дробыша артист появился в костюме с многочисленными брошами и цепями, которые в шутку назвал защитой от звёзд, недовольных его оценками в музыкальном шоу «Суперстар».

«Я просто в программе «Суперстар» в судействе сижу, и очень много артистов так или иначе на меня обижены, и я понимаю, что надо от них как-то защищаться. То есть я-то их люблю, а они меня нет», — рассказал исполнитель в беседе с Пятым каналом.

Одним из самых запоминающихся конфликтов для Пьехи стала ссора с Ириной Салтыковой. В одном из выпусков проекта певица исполнила композицию «Белая ночь», известную по репертуару её бывшего мужа Виктора Салтыкова. Судья похвалил саму песню, заметив, что она настолько удачная, что хорошо исполнить её способен практически любой артист.

Стас Пьеха признался, от каких звёзд защищается амулетами. Видео © Пятый канал

Салтыкова восприняла слова Пьехи как личный выпад и обвинила его в предвзятости. В итоге певец поставил участнице два балла. По его воспоминаниям, обида коллеги оказалась настолько сильной, что она даже пригрозила испортить его автомобиль.

«Ирина Салтыкова обижалась на меня очень сильно. Даже, говорит, я твою машину найду и проколю шины. Но не проколола, мы у моей машины с ней встретились, пообщались, в общем, всё хорошо», — вспомнил артист.

При этом Пьеха признался, что и сам не всегда свободен от негативных эмоций. Иногда он завидует коллегам, которым удалось собрать стадионы, тогда как его собственные концерты проходили на площадках меньшего масштаба. Однако музыкант старается не зацикливаться на чужих достижениях.

«Да я почти всем завидую периодически. Мне кажется, это нормально. Зависть в психологии — это примитивная любовь! Значит, хочу как у тебя», — поделился певец.

Исполнитель добавил, что старается беречь нервы и не тратить силы на обиды. По его словам, гастроли, недосып и постоянные стрессы и без того создают достаточно поводов для переживаний.

Ранее Life.ru сообщал, что Стас Пьеха едва не отказался от знаменитой фамилии своей бабушки. Артист признался, что долгое время сталкивался с предубеждением коллег и публики, считавших его успех исключительно заслугой Эдиты Пьехи. Со временем певец научился спокойнее относиться к чужим оценкам и перестал воспринимать фамилию как обязанность постоянно что-то доказывать.