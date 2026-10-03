«Всё благодаря бабушке»: Стас Пьеха признался, что едва не отказался от фамилии

Стас Пьеха много лет испытывал давление из-за знаменитой фамилии и даже задумывался о псевдониме, однако в итоге решил сохранить её как часть семейной истории. Об этом певец рассказал NEWS.ru.

По словам артиста, фамилию Пьеха он получил ещё ребёнком. Позднее ему неоднократно приходилось слышать, что карьерными успехами он обязан исключительно своей бабушке — народной артистке СССР Эдите Пьехе.

«Хотя за меня никто никуда не звонил, не просил, и карьеру мне не покупали», — подчеркнул исполнитель.

Ему понадобилось немало времени, чтобы перестать воспринимать известную фамилию как необходимость постоянно что-то доказывать окружающим.

Дополнительные рамки появились и после «Фабрики звёзд»: к артисту прикрепился образ «фабриканта», а затем от него начали ждать определённого музыкального стиля и поведения.

Сейчас Пьеха намеренно не ограничивает себя одним направлением. Он может выпускать поп-композиции, обращаться к року или экспериментировать с другими жанрами, не подстраиваясь под привычный образ.

Со временем музыкант пришёл к выводу, что фамилия не должна определять профессию или жизненный путь человека. Этот принцип, по его словам, он старается передать и своему сыну.

Ранее Life.ru рассказывал, что при рождении певец носил фамилию Герулис, а фамилию Пьеха получил по настоянию знаменитой бабушки. Сам артист признавался, что известная фамилия нередко становилась источником многих его проблем.