«Дрожу уже сейчас»: Эдита Пьеха вернётся на сцену в честь 90-летия

Народная артистка СССР Эдита Пьеха намерена вновь выйти на сцену. Певица рассчитывает отметить своё 90-летие большим концертом. Об этом она сообщила «КП-Петербург».

Сообщается, что городский комитет по культуре уже выразил готовность поддержать проведение юбилейного вечера. Подготовкой концерта занимаются самые близкие люди певицы — её дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха. Кроме того, желание принять участие в праздничном шоу уже выразили Татьяна Буланова и Игорь Корнелюк.

«Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придётся выпить флакон валерьянки», — сказала она.

Ранее Эдита Пьеха впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками в эфире программы. Во время выпуска ей позвонил внук Стас Пьеха, включив громкую связь, чтобы зрители смогли услышать голос легендарной артистки.