Super показал первое совместное видео Стаса Пьехи с его новой возлюбленной

Певец Стас Пьеха перестал скрывать личную жизнь. В распоряжении Super оказались первые совместные снимки артиста с его избранницей — стилисткой Полиной Плехановой.

Стас Пьеха гуляет со своей девушкой. Видео © Telegram / Super

Корреспондент издания застал пару во время романтической прогулки по Москве. Полина держала возлюбленного под руку, вместе они вышли из машины певца и отправились на поздний завтрак. После трапезы оба сели в автомобиль и скрылись из виду.

О романе с Плехановой стало известно ещё весной. Тогда же выяснилось, что ради наследника знаменитой фамилии она ушла из семьи. Теперь, по данным инсайдера, пара предположительно живёт вместе. Сам Пьеха, судя по кадрам, чувствует себя вполне счастливым — практически как в любимом «Служебном романе».

Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет Москвы инициировал проверку частного реабилитационного центра «ПС Клиника», связанного со Стасом Пьехой, после сообщений о нарушениях и жестоком обращении с пациентами. Один из пациентов рассказал, что неоднократно пытался покинуть клинику самостоятельно, но его не выпускали, а выбраться удалось лишь спустя три месяца, когда сумма, уплаченная за лечение, достигла 540 тысяч рублей.