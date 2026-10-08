Горячева: Прокуратура и МВД проверяют материалы проекта «Не сущий свет»

Материалы проекта «Не сущий свет» передали в Центр по противодействию экстремизму МВД для экспертного исследования. Прокуратура Москвы обнаружила в них возможные признаки возбуждения ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства. Об этом рассказала экс-депутат Госдумы Ксения Горячева.

Проверка касается статьи 20.3.1 КоАП. Параллельно столичное управление МВД рассматривает доводы заявителей в рамках отдельной проверки. Поводом стало обращение, направленное правоохранителям летом. Его авторы пожаловались на публикации с унижением женщин, сексуализированным насилием и агрессией в сообществе, собравшем большую аудиторию.

Отдельное исследование назначили по книгам создателя проекта Павла Инакова «Два пальца» и «Бородатый ублюдок». Их содержание изучат в рамках психолого-лингвистической экспертизы. Результаты ожидаются в конце года.

Прокуратура также направила обращение в московские управления Роспотребнадзора и ФНС. Каждое ведомство должно проверить изложенные доводы в пределах своих полномочий и сообщить об итогах.

Ранее Life.ru рассказывал о платных курсах сообщества «Не сущий свет», стоимость которых составляла от 200 до 350 тысяч рублей. В опубликованных материалах описывались инструкции по давлению на женщин, в том числе после отказа от близости. Общественник Александр Ковен утверждал, что участники закрытых чатов также размещали интимные фотографии и видео, которые могли быть сняты без согласия героинь.