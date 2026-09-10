Научили работать с возражениями: Адепта мизогинного паблика арестовали по обвинению в изнасиловании

Один из адептов закрытого мизогинного сообщества «НЕ СУЩИЙ СВЕТ» изнасиловал 21-летнюю клиентку во время сеанса массажа в Москве. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Девушка, чьё имя изменено, пришла в салон «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, незадолго до этого устроившийся в заведение.

Во время процедуры сотрудник начал трогать посетительницу за интимные места. Когда она попыталась сопротивляться, массажист прижал её руку к кушетке, раздел и совершил насилие.

Через некоторое время девушке удалось вырваться и покинуть салон. После этого она обратилась в полицию.

Как пишет Baza, столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали, а затем отправили под стражу.

Канал также выяснил, что мужчина был подписан на «НЕ СУЩИЙ СВЕТ» и делал репосты публикаций об унижении женщин. В сообществе, последователи которого называют себя «несущими», распространяют мизогинные материалы.

Ранее Life.ru рассказывал, как устроен этот проект. Мужчинам продают курсы стоимостью от 200 до 350 тысяч рублей, где предлагают добиваться интимной близости по готовым сценариям и продолжать давление даже после отказа. Участники также публикуют отчёты о своих «победах», в том числе фотографии и видео, которые могли быть сняты без ведома женщин.