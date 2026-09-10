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Опубликовано 10 сентября, 18:03

Научили работать с возражениями: Адепта мизогинного паблика арестовали по обвинению в изнасиловании

Адепта мизогинного паблика «НЕ СУЩИЙ СВЕТ» арестовали по делу об изнасиловании

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один из адептов закрытого мизогинного сообщества «НЕ СУЩИЙ СВЕТ» изнасиловал 21-летнюю клиентку во время сеанса массажа в Москве. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Девушка, чьё имя изменено, пришла в салон «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, незадолго до этого устроившийся в заведение.

Во время процедуры сотрудник начал трогать посетительницу за интимные места. Когда она попыталась сопротивляться, массажист прижал её руку к кушетке, раздел и совершил насилие.

Через некоторое время девушке удалось вырваться и покинуть салон. После этого она обратилась в полицию.

Как пишет Baza, столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали, а затем отправили под стражу.

Канал также выяснил, что мужчина был подписан на «НЕ СУЩИЙ СВЕТ» и делал репосты публикаций об унижении женщин. В сообществе, последователи которого называют себя «несущими», распространяют мизогинные материалы.

Секретные чаты с фото жён без согласия: Что происходит в закрытых группах куколдов
Секретные чаты с фото жён без согласия: Что происходит в закрытых группах куколдов

Ранее Life.ru рассказывал, как устроен этот проект. Мужчинам продают курсы стоимостью от 200 до 350 тысяч рублей, где предлагают добиваться интимной близости по готовым сценариям и продолжать давление даже после отказа. Участники также публикуют отчёты о своих «победах», в том числе фотографии и видео, которые могли быть сняты без ведома женщин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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