Прокуратура проверит школу в Махачкале после госпитализации четырёх детей
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Прокуратура Дагестана организовала проверку после госпитализации четырёх учеников частной школы «Радуга» в Махачкале с острой кишечной инфекцией. Ведомство оценит соблюдение санитарных требований и законодательства об охране жизни и здоровья детей.
По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.
Ранее Life.ru сообщал, что четверо учеников частной школы «Радуга» в Махачкале попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После этого специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок и выявили многочисленные санитарные нарушения. Работа пищеблока была приостановлена.
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