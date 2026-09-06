Прокуратура проверит школу в Махачкале после госпитализации четырёх детей

Прокуратура Дагестана организовала проверку после госпитализации четырёх учеников частной школы «Радуга» в Махачкале с острой кишечной инфекцией. Ведомство оценит соблюдение санитарных требований и законодательства об охране жизни и здоровья детей.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

Ранее Life.ru сообщал, что четверо учеников частной школы «Радуга» в Махачкале попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После этого специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок и выявили многочисленные санитарные нарушения. Работа пищеблока была приостановлена.