Прокуратура проверит сообщения о голодающих детях в Костромской области

Прокуратура Костромской области начала проверку после сообщений о четырёх девочках, которые живут в антисанитарных условиях, голодают и не получают необходимой медицинской помощи. Поводом стала публикация в социальных сетях, в которой местная жительница рассказала о положении многодетной семьи. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По словам автора публикации, семья проживает в одном из населённых пунктов Костромского района. В доме нет проточной воды, протекает крыша, а помещения находятся в запущенном состоянии. Женщина утверждает, что дети часто болеют, ходят голодными и нуждаются в помощи.

Кроме того, в сообщении говорится о злоупотреблении алкоголем со стороны матери и бабушки девочек. При этом местные жители, по словам автора обращения, уже пытались поддерживать семью продуктами, одеждой и обувью.

Особое внимание прокуратура уделит работе органов опеки и других учреждений, отвечающих за защиту несовершеннолетних. Проверяющие выяснят, знали ли должностные лица о возможном неблагополучии семьи и своевременно ли принимали необходимые меры.

В случае выявления нарушений надзорное ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге полицейские обнаружили семью с четырьмя детьми в полузаброшенном доме. В помещении было только электричество, туалет находился на улице, а сами дети не посещали образовательные учреждения и не состояли на медицинском учёте. У матери и несовершеннолетних также не оказалось документов, подтверждающих законность пребывания в России. Правоохранители приняли решение о депортации семьи и поместили её в центр временного содержания иностранных граждан.