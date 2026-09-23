Прокуратура вместо лайков: Танцы трёх девушек в бикини перед ребёнком завирусились и разгневали россиян

Видео, на котором три девушки в бикини танцуют перед девятилетним мальчиком, вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Возмущённые пользователи требуют проверить действия авторов ролика.

На кадрах ребёнок сидит на диване с книгой, пока перед ним под музыку танцуют три девушки. Запись набрала около миллиона просмотров, после чего в комментариях появились обращения с требованием привлечь к ситуации внимание прокуратуры. Официальной информации о начале проверки пока нет.

Baza предполагает, что одной из участниц видео может быть Анастасия Сафарова. Ранее женщина представлялась психологом и рассказывала в соцсетях, что помогает людям «обрести силу», а также утверждала, что знает толк в «изгнании демонов».

По данным телеграм-канала, впоследствии Сафарова участвовала в программе «Давай поженимся», где искала партнёра, а позднее начала размещать контент для взрослых на зарубежных площадках и продавать доступ к закрытым публикациям. После разгоревшейся критики её открытые страницы стали недоступны, остался лишь приватный канал.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Вене разгорелся скандал после детского праздника в ратуше, где участникам от восьми до 13 лет раздали фруктовый лёд с двусмысленными и сексуализированными надписями. Организаторы признали ошибку и извинились, а местные политики потребовали объяснить, как обеспечивается защита несовершеннолетних на подобных мероприятиях.