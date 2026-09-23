Промышленный альпинист разбился насмерть в Колизее

Часть римского Колизея закрыли для посетителей на весь день после гибели 22-летнего рабочего. Промышленный альпинист сорвался примерно с десятиметровой высоты во время установки новой системы освещения античного памятника.

Трагедия произошла около полуночи. Погибшего звали Андреа Моретти, он специализировался на высотных работах с использованием страховочных канатов. Прибывшие медики пытались его реанимировать, однако спасти рабочего не удалось.

«В знак траура решено закрыть для посещения сектор второго уровня, где произошёл инцидент», — сообщили в дирекции археологического парка Колизея.

На месте работали карабинеры, судебно-медицинский эксперт, представители инспекции труда и прокуратуры. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Сектор, где погиб рабочий, при этом не был арестован или опечатан. Остальная часть археологического комплекса продолжает работать. В сентябре Колизей обычно открыт для посетителей с 8:30 до 19:00.

Ранее Life.ru рассказывал о другой трагедии во время работ у исторического объекта в Риме. В прошлом году после обрушения части средневековой башни Конти недалеко от Колизея спасатели извлекли из-под завалов рабочего, однако позднее мужчина скончался в больнице.