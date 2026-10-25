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Опубликовано 25 октября, 11:54

Пропал на боевом задании, но выжил: В Венгрии нашли истребитель советского лётчика спустя 82 года

В Венгрии нашли сбитый в 1944 году советский Як-1Б и установили имя пилота

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Венгрии обнаружили обломки советского истребителя Як-1Б, сбитого во время Второй мировой войны, и установили личность пилота. Об этом рассказал ТАСС один из основателей Венгерской ассоциации по исследованию мест авиакатастроф Иштван Кочиш.

Боевой самолёт нашли неподалёку от посёлка Тёртел в области Пешт. Истребитель был сбит 1 ноября 1944 года, однако находившийся за штурвалом гвардии старший лейтенант Александр Андрианов сумел спастись с парашютом. Впоследствии он оказался в немецком плену.

Установить имя лётчика поисковикам помогли номер обнаруженного самолёта и архивные материалы. Сведения о судьбе Андрианова сохранились в документах Минобороны СССР, размещённых на порталах «Память народа» и «Подвиг народа».

К моменту последнего боевого вылета 23-летний авиатор успел совершить 150 вылетов и лично сбить несколько вражеских самолётов. Он служил в 73-м гвардейском истребительно-авиационном полку, был награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны II степени и семью медалями.

При этом долгое время судьба пилота оставалась неизвестной. В декабрьских документах 5-й Воздушной армии за 1944 год напротив его фамилии стояла отметка: «Не вернулся с боевого задания». В списке также значились адрес семьи в Щёлковском районе Подмосковья и имя матери — Ксения Фёдоровна.

Лишь в 1946 году в военных архивах появилась информация об освобождении Андрианова из немецкого плена. После войны он вернулся в Московскую область, где прожил до 1987 года.

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Ранее Life.ru рассказывал о находке советского истребителя МиГ-3, разбившегося во время Великой Отечественной войны под Новгородом. Поисковики извлекли из глубокой воронки около полутонны деталей, включая двигатель и бронированную спинку пилотского кресла. Останков лётчика обнаружить не удалось, поэтому участники экспедиции намерены обратиться к архивам, чтобы установить его судьбу.

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Вероника Бакумченко
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