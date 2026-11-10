Прощание с лидером группы «Разные люди» Чернецким пройдёт в Петербурге 12 ноября
Александр Чернецкий. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков
Прощание с основателем и лидером рок-группы «Разные люди» Александром Чернецким состоится 12 ноября в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга. Церемония начнётся в полдень, сообщили ТАСС родственники музыканта.
«Похороны пройдут на Богословском кладбище 12 ноября в 14:00», — сказал также собеседник агентства.
Музыкант родился 10 января 1966 года в Харькове. Свой творческий путь он начал ещё школьником, основав в 1983 году вместе с двоюродным братом группу «Карбонарии». Позднее появились коллективы «Рок-фанат» и «Рок-фронт», из которых выросли «Разные люди».
В 1987 году группа, тогда выступавшая под названием «ГПД», получила приз зрительских симпатий на рок-фестивале в Риге и заняла второе место после «Чайфа». Спустя два года коллектив обрёл название «Разные люди» и вскоре стал заметным участником отечественной рок-сцены.
В начале 1990-х Чернецкий столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем из-за болезни Бехтерева. Он перенёс несколько операций, но сумел вернуться к выступлениям. В конце 1999 года музыкант воссоздал группу в Санкт-Петербурге, собрав новый состав.
Напомним, Александр Чернецкий ушёл из жизни 8 ноября в возрасте 60 лет. За несколько дней до смерти стало известно об ухудшении его здоровья. Группа «Разные люди» должна была выступить на рок-фестивале «Мы выбираем жизнь», однако организаторы исключили коллектив из программы из-за состояния фронтмена.