Прощание с основателем и лидером рок-группы «Разные люди» Александром Чернецким состоится 12 ноября в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга. Церемония начнётся в полдень, сообщили ТАСС родственники музыканта.

«Похороны пройдут на Богословском кладбище 12 ноября в 14:00», — сказал также собеседник агентства.

Музыкант родился 10 января 1966 года в Харькове. Свой творческий путь он начал ещё школьником, основав в 1983 году вместе с двоюродным братом группу «Карбонарии». Позднее появились коллективы «Рок-фанат» и «Рок-фронт», из которых выросли «Разные люди».

В 1987 году группа, тогда выступавшая под названием «ГПД», получила приз зрительских симпатий на рок-фестивале в Риге и заняла второе место после «Чайфа». Спустя два года коллектив обрёл название «Разные люди» и вскоре стал заметным участником отечественной рок-сцены.

В начале 1990-х Чернецкий столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем из-за болезни Бехтерева. Он перенёс несколько операций, но сумел вернуться к выступлениям. В конце 1999 года музыкант воссоздал группу в Санкт-Петербурге, собрав новый состав.