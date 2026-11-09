Основатель и лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий провёл последнюю неделю жизни в реанимации. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения музыканта.

«Александр находился неделю в реанимации», — рассказал собеседник агентства.

Музыкант скончался 8 ноября в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Других подробностей о состоянии артиста перед смертью источник не раскрыл. Незадолго до трагедии группа «Разные люди» выбыла из программы рок-фестиваля «Мы выбираем жизнь». Организаторы объяснили отсутствие коллектива ухудшением здоровья Чернецкого и попросили поклонников поддержать музыканта.

На протяжении многих лет артист боролся с болезнью Бехтерева. Из-за неё он перенёс несколько серьёзных операций, но продолжал заниматься музыкой, записывать альбомы и выступать.