Актёр Молодёжного театра на Булаке в Казани Азиз Ахмедов умер в 34 года
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Актёр казанского Молодёжного театра на Булаке Азиз Ахмедов скончался в возрасте 34 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся более года. О трагедии сообщили представители театра.
«Сегодня пришла ужасная новость — не стало Азиза Ахмедова. Слова не подбираются, внутри только боль и пустота. Мы потеряли артиста, друга и человека, которого любили всем театром», — говорится в сообщении коллектива.
В память об Ахмедове в театре объявили день траура. Запланированные на 8 ноября благотворительные показы спектакля «Примадонны» отменили. Собранные средства решено передать семье артиста.
Известно, что Ахмедов больше года боролся с онкологическим заболеванием. В октябре коллеги организовали сбор средств на его лечение, сообщив, что болезнь прогрессирует и актёру срочно необходима помощь.
Азиз Ахмедов родился 6 мая 1992 года. Он окончил Казанское театральное училище, а затем Казанский государственный университет культуры и искусств. С 2010 года выступал в Молодёжном театре на Булаке.
За годы работы артист участвовал в многочисленных постановках, среди которых «Примадонны», «Боинг-Боинг», «Ханума» и «Золотые парни». Также он снимался в кино, в том числе в проекте «Россия, я люблю тебя».
Коллеги вспоминают Ахмедова как талантливого и отзывчивого человека, посвятившего значительную часть жизни сцене. Информация о дате и месте прощания пока не опубликована.
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