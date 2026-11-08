Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов впервые публично отреагировал на смерть своей бывшей супруги, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В видеообращении он признался, что даже после развода актриса оставалась для него близким и родным человеком. Запись опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Бари Алибасов сделал заявление после смерти своей бывшей супруги. Видео © Telegram / Звездач

«Умерла Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Яркая, тёплая, талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким родным человеком, подарившим мне и любовь, и заботу», — сказал Алибасов.

В опубликованном видео продюсер появился в чёрной одежде. Он говорил медленно, с заметными паузами, вспоминая женщину, с которой его связывали многолетние отношения.

Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. Для актрисы этот брак стал пятым. Их союз сопровождался громкими скандалами, в том числе имущественным спором вокруг московской квартиры. В сентябре 2021 года супруги официально развелись.

Несмотря на непростое расставание, они продолжали общаться. Ранее сын продюсера рассказывал, что отец считал Федосееву-Шукшину одним из немногих по-настоящему близких ему людей и особенно ценил их многолетнюю дружбу.

Накануне публикации видео Алибасов-младший признавался журналистам, что не хотел сообщать отцу о смерти бывшей жены, опасаясь тяжёлой реакции. Тем не менее продюсер узнал о случившемся и самостоятельно обратился к публике.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в Москве в возрасте 88 лет. Последние недели актриса провела в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем.