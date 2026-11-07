Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят 11 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с её супругом, писателем и режиссёром Василием Шукшиным. Об этом РИА «Новости» сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с бывшим мужем Василием Шукшиным», — рассказала она агентству.

Первоначально церемонию прощания планировали провести 10 ноября в Кунцевском прощальном зале. Однако позднее семья изменила дату и место проведения траурных мероприятий.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последние недели жизни актриса провела в больнице, где её состояние оценивалось как тяжёлое.

Василий Шукшин ушёл из жизни 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет. Писатель, режиссёр и актёр скончался во время съёмок фильма «Они сражались за Родину». Теперь, спустя 52 года, рядом с его могилой появится захоронение Лидии Николаевны.