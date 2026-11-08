Актёр и каскадёр Анатолий Калмыков, известный по фильмам «Ширли-мырли», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Орёл и решка», скончался от обширного инфаркта. Артиста не стало 31 октября в возрасте 75 лет. Причину его смерти раскрыл ТАСС друг и коллега покойного.

«У Анатолия не выдержало сердце. У него случился обширный инфаркт», — рассказал собеседник агентства.

Калмыков посвятил кинематографу более полувека и успел принять участие свыше чем в 160 проектах. Его карьера началась ещё в 1969 году, причём первоначально он работал каскадёром и выполнял опасные трюки за других актёров.

Среди первых картин с его участием — «Адъютант его превосходительства», киноэпопея «Освобождение» и приключенческий фильм «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Со временем Калмыков стал появляться на экране и как актёр, запомнившись зрителям по многочисленным эпизодическим ролям.

В его фильмографии также значатся «Фонтан», «По ту сторону волков», «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара» и «Мосгаз. Дело № 2: Палач». Среди более поздних работ — сериалы «Отель Элеон» и «Настенька». Артист родился 5 января 1951 года на Сахалине.

Уход Калмыкова стал ещё одной потерей для отечественного каскадёрского сообщества. В сентябре Life.ru сообщал о смерти актёра и постановщика трюков Тимофея Ухова, знакомого зрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Глухарь». Причиной его смерти также стал сердечный приступ. Ухову было 54 года.