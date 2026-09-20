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Опубликовано 20 сентября, 15:41

Прославившемуся в Сети макаку Панчу посвятят книгу в Японии

Обложка © Wikipedia / Daiei Onoguchi

Обложка © Wikipedia / Daiei Onoguchi

История прославившейся в интернете обезьянки Панча станет основой для книги, которая выйдет в Японии в ноябре 2026 года. Об этом сообщает издание Dexerto.

Произведение получит название «Не сдавайся, Панч: история взросления детёныша обезьяны» и будет состоять из 48 страниц. Читателям расскажут о жизни макаки с момента рождения до присоединения к стае в зоопарке. Издание рассчитано на людей разных возрастов.

«Мы получили много просьб о создании книги о Панче, и я рад, что благодаря сотрудничеству с издательством Gakken и компанией Ichishin Holdings она вышла в таком замечательном формате», – сказал директор городского зоопарка Ичикава Такаси Ясунага.

Он выразил надежду, что история маленького примата привлечёт широкую аудиторию. Часть экземпляров передадут школьным библиотекам и другим учреждениям Ичикавы. Кроме того, доля средств от продаж поступит в бюджет зоопарка и города. Таким образом создатели проекта намерены не только познакомить читателей с судьбой Панча, но и поддержать место, где он живёт.

Прославившийся на весь мир макак Панч отметил первый день рождения
Прославившийся на весь мир макак Панч отметил первый день рождения

История Панча началась с того, что мать отказалась от него вскоре после рождения, и сотрудники зоопарка Итикавы взяли детёныша на ручное вскармливание. Широкую известность макак получил благодаря плюшевому орангутану, к которому постоянно прижимался и который фактически заменил ему маму. В феврале 2026 года кадры с малышом разлетелись по соцсетям и сделали его знаменитым далеко за пределами Японии. Аналогичная история произошла в Мексике. В зоопарке Гвадалахары мать-обезьяна оставила своего сына по кличке Юдзи. Сотрудники заменили ему живую родительницу плюшевой игрушкой.

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Юлия Сафиулина
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