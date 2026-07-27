Прославившийся на весь мир макак Панч отметил первый день рождения

Ставший всемирно известным макак Панч отметил свой первый день рождения. Интернет-пользователи со всего мира внимательно следили за судьбой малыша. В честь праздника животное получило 2,5 тысячи поздравительных открыток.

Тысячи поклонников пришли в зоопарк с самого утра, чтобы поздравить именинника. Посетители продолжают приходить в учреждение и на вторые сутки праздника.

«Спасибо за множество поздравительных постов с самого утра. Также благодарим всех фанатов, ждущих у ворот перед входом в парк», — написали представители зоопарка в соцсети X.

Детёныш появился на свет 26 июля прошлого года в японском городе Итикава. Мать отказалась от него практически сразу после рождения. Сотрудники учреждения взяли уход за малышом на себя. Панчу подарили плюшевую игрушку, которую тот постоянно носил с собой.

Спустя полгода работники переселили животное в общий вольер. Сородичи сначала не приняли новичка и проявляли агрессию. Фотография грустной обезьянки, которая крепко держала игрушку, быстро разошлась по социальным сетям. Это сделало Панча мировой знаменитостью. Пользователи придумали специальный хештег #HangInTherePunch. Компания IKEA заработала миллионы на продаже аналогичных плюшевых игрушек.

Впоследствии Панч привык к другим макакам и выстроил с ними нормальные отношения. Работники зоопарка отмечают постоянный интерес публики. Люди продолжают приезжать в парк именно ради встречи с этой обезьянкой.