Всего месяц тренировок в виртуальной реальности может значительно повысить вероятность осознанных сновидений — состояния, при котором человек понимает, что спит, и иногда способен управлять происходящим. К такому выводу пришли нейробиологи из итальянского Университета Тренто, сообщает Live Science.

Исследователи предложили добровольцам необычную методику: сначала короткая медитация, затем погружение в виртуальный мир, где постоянно происходят странные события. Предметы нарушали законы физики, люди вели себя необычно, а окружающая обстановка могла внезапно измениться.

Задача участников заключалась в том, чтобы замечать подобные несоответствия и задавать себе вопрос: «А не сплю ли я?». По замыслу учёных, со временем такая привычка должна переноситься и в настоящие сновидения.

В эксперименте участвовали 38 человек, разделённых на три группы. После восьми специальных VR-тренировок за четыре недели участники экспериментальной группы сообщали об осознанных и частично осознанных снах примерно в четыре раза чаще, чем добровольцы, выполнявшие только стандартные упражнения. Обычное использование VR без специальных сценариев такого результата не показало.

Впрочем, говорить о гарантированном способе управления снами пока рано. Учёные опирались на дневники участников, а не на объективную регистрацию осознанных сновидений во время сна. Кроме того, контрольные группы не медитировали, поэтому установить, какую роль сыграла именно виртуальная реальность, пока невозможно.

Однако увлечение необычными сновидениями нравится далеко не всем специалистам. Сомнолог Александр Котенков предупреждал, что чрезмерная практика может сопровождаться нервозностью и нарушениями сна. По его мнению, особо впечатлительным людям иногда бывает сложно разобраться, происходило ли какое-то событие наяву или приснилось.