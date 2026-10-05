«Просто существует»: Алабая в Подмосковье бросили на цепи среди осколков и костей

Хозяева после переезда оставили алабая на цепи в тесном вольере в Подмосковье, рассказали в интервью 360.ru приехавшие помочь животному волонтёры Валерия и Роман. По их словам, собаке не хватает еды и чистой воды.

В Подмосковье хотят спасти алабая. Фото © 360.ru

Валерия пояснила, что владельцы периодически возвращаются и бросают питомцу корм, однако этого недостаточно. Подкармливают пса соседи. Животное хромает и пьёт позеленевшую стоячую воду. Вокруг лежат кости, вёдра и стекло.

«Собака в вольере три на три метра, в осколках, с костями, среди стройматериалов просто существует», — рассказал Роман, уточнив, что намерен обратиться в полицию и зафиксировать условия содержания алабая.

Ранее на Кубани задержали живодёра. 40-летнего мужчину подозревают в жестоком обращении с животным. Он натравил своих собак на другое животное, а затем отрезал ему голову.