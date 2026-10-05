«Просвещение» снизило цены на четыре учебника по истории почти на 45%

Издательство «Просвещение» снизило цены ещё на четыре учебника по истории для 10–11-х классов. Стоимость литературы уменьшилась на 36,94–44,98%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Новые цены действуют с 21 сентября 2026 года. Издательство уведомило ФАС об исполнении второго предписания ведомства.

Ранее антимонопольная служба потребовала установить на государственные учебники истории для старших классов экономически обоснованные отпускные цены. Они не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимых для производства и продажи этой литературы.

В ведомстве рассчитывают, что удешевление учебной литературы позволит сократить расходы региональных бюджетов на школьные закупки и повысить её ценовую доступность.

До этого «Просвещение» уже выполнило первое предписание ФАС и снизило стоимость 94 наименований учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены уменьшились на 78%.