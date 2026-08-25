«Просвещение» снизило цены на 94 наименования учебников в преддверии 1 Сентября

Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 наименования школьных учебников по предписанию Федеральной антимонопольной службы. Компания уже уведомила ведомство об исполнении требования.

Изменения затронули книги по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях стоимость уменьшилась на 78%, сообщили в ФАС. Предписание было выдано после антимонопольного разбирательства. Служба установила, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках учебников по этим предметам, а стоимость некоторых изданий росла быстрее расходов на их производство и продажу.

Учебную литературу для школ закупают преимущественно за счёт региональных бюджетов. В ФАС рассчитывают, что новые цены позволят субъектам РФ сократить расходы и сделают книги доступнее.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что новые государственные учебники по обществознанию будут содержать меньше теоретического материала и больше примеров, связанных с реальной жизнью. Единые учебники для 9-х и 10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — годом позже.