Не только учебники: Life.ru выяснил, какие микроэлементы решают судьбу школьных оценок

Подготовка к учебному году — это не только покупка формы и учебников. Для школьника, как и для студента, важен баланс макро- и микроэлементов: в эти периоды организм активно растёт, а умственные и эмоциональные нагрузки увеличиваются ещё сильнее. Об этом Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ Функционального питания Андрей Скальный.

«Работе мозга помогут йод, железо, медь, марганец, цинк и магний», — поделился эксперт.

Магний — макроэлемент, нужен организму в относительно больших количествах (суточная потребность более 200 мг). Нормализует работу нервной системы: снижает возбудимость, помогает при стрессе и интенсивных нагрузках, способствует расслаблению мышц и улучшению сна. Содержится в гречке, овсянке, тыквенных семечках, миндале, шпинате.

Йод, железо, медь, марганец, цинк — микроэлементы. Их требуется гораздо меньше (менее 200 мг в сутки), но роль не менее важна и во многом разнообразнее.

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые влияют на развитие мозга, обмен веществ и когнитивные функции. Основной источник — йодированная соль, также полезны рыба и морепродукты.

Железо — ключевой элемент для транспортировки кислорода к тканям, в том числе к мозгу. При дефиците снижается концентрация, появляется слабость. Содержится в красном мясе, печени, гречке, чечевице, шпинате. Чтобы железо из растительных продуктов лучше усваивалось, рекомендуется сочетать их с источниками витамина C (например, гречка с салатом из болгарского перца).

Медь участвует в образовании гемоглобина и коллагеновых волокон, замедляет окислительные процессы, поддерживает тонус сосудов. Встречается в зелёных овощах, печени, продуктах из цельного зерна, сухофруктах.

Марганец задействован в делении клеток, синтезе белков, работе антиоксидантной системы. Есть в цельном зерне, орехах, бобовых. Цинк участвует в работе более чем 200 ферментов, регулирует обмен веществ, стимулирует регенерацию тканей, поддерживает иммунитет и работу нервной системы. Содержится в мясе, морепродуктах, бобовых, цельных злаках.

Помимо элементов, улучшающих интеллектуальную деятельность, в «аптечку» студентов и школьников рекомендован кальций. Он формирует костный каркас, важен для передачи нервных импульсов и сокращения мышц. Источники: молоко, кисломолочные продукты, творог, сыр.

Фосфор вместе с кальцием строит костную и зубную ткань, участвует в энергетическом обмене (входит в состав АТФ), а хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови. Калий поддерживает кислотно-щелочной баланс, нормальную работу мышц и сердечно-сосудистой системы. Его много во фруктах, овощах, картофеле.

Натрий участвует в поддержании водного баланса, а сера входит в состав некоторых аминокислот и ферментов. Важен селен, он поддерживает работу иммунной и эндокринной систем, обладает антиоксидантными свойствами. Содержится в бразильском орехе, рыбе, яйцах.

Разнообразие — главный принцип. Ни один продукт не содержит весь спектр необходимых веществ, поэтому важно регулярно включать в меню разные группы: мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи. Андрей Скальный Кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ Функционального питания

Однако по ряду причин бывает сложно или невозможно достаточно разнообразить рацион школьника и студента. Тогда в качестве подспорья восполнения недостающих элементов выступают нутрицевтики, содержащие макро- и микроэлементы и являющиеся их дополнительными источниками.

Ранее в России предложили запустить федеральную программу профилактики детского ожирения и расширить бесплатное горячее питание на школьников 5–11-х классов. Инициатива также предполагает единые требования к меню и доступ к консультациям профильных специалистов по ОМС.