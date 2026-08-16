«Чего грустный? В школу не хочешь?» Разговор Путина с юными курильцами попал на видео

Журналист Павел Зарубин показал новые кадры неформального общения Владимира Путина с жителями Итурупа во время первой поездки президента на Курильские острова. Особое внимание главы государства привлекли двое мальчиков, оказавшихся в толпе встречающих. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Видео © Telegram/ЗАРУБИН

Один из школьников представился Рамиром. Путин отметил необычное имя мальчика и поинтересовался, готов ли тот к началу учебного года.

«В пятый класс уже перехожу», — ответил Рамир.

«Ты готовишься? Или ты готов?!» — уточнил президент.

«Я уже готов!» — заверил школьник, на что Путин ответил: «Молодец!»

Другой мальчик пожал президенту руку, но почти ничего не говорил. Путин заметил его серьёзный вид и с улыбкой спросил: «Чего такой грустный? В школу не хочешь идти?» Стоявшие рядом объяснили, что ребёнок просто волнуется.

Позже Рамир рассказал съёмочной группе, что встречи с главой государства совсем не ожидал и заметил Путина случайно. Разговор президента с курильцами коснулся и местной погоды. Он обратил внимание на солнце и пошутил, что остров выглядит как настоящий курорт. Жители ответили, что такие ясные дни для Итурупа скорее редкость. На прощание собравшиеся поблагодарили президента и крикнули: «Владимир Владимирович, мы за вас!».

Во время поездки Путин посетил на Итурупе рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», районную больницу и школу имени Героя России Эдуарда Норполова. Life.ru подробно рассказывал о поездке президента на Итуруп, её программе и реакции Японии.