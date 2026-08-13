«Абсолютно неприемлемо»: В Британии рассказали, как визит Путина на Курилы разозлил Японию

Первый личный визит Владимира Путина на Курильские острова вызвал резкую реакцию Токио. Британская Daily Express обратила внимание на протест японских властей после поездки российского президента на Итуруп.

Издание пишет, что визит Путина на Курилы «вызвал ярость Японии». В качестве подтверждения газета приводит заявления премьер-министра Санаэ Такаити и японского МИД.

Токио официально выразил России протест. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги вызвал российского посла Николая Ноздрева и назвал поездку «крайне прискорбной». Японские власти также заявили, что она негативно влияет на отношения Москвы и Токио и «задевает чувства японского народа».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, в свою очередь, назвала посещение Итурупа «абсолютно неприемлемым». Токио продолжает считать Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими так называемыми «северными территориями». Россия эту позицию не признаёт.

Путин приехал на Итуруп 13 августа. Президент посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и школу имени Героя России Э. Д. Норполова, пообщался с местными жителями и встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Для Путина это действительно стала первая личная поездка на Курильские острова. Однако первым российским президентом, посетившим Курилы, был Дмитрий Медведев: в ноябре 2010 года он приехал на Кунашир, что также вызвало протест со стороны Японии.

Ранее Life.ru подробно разбирал первый визит Путина на Итуруп, реакцию Японии и историю территориального спора вокруг Южных Курил.