Протестующие против мигрантов столкнулись с полицией в британском Портсмуте

В английском городе Портсмут начались столкновения между местными жителями и полицией на фоне прибытия новых групп мигрантов, размещаемых в местных отелях. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Инцидент стал частью продолжающейся волны антииммиграционных протестов по всей Великобритании. Демонстранты выступают против размещения просителей убежища в гостиницах, которые правительство использует как временное жильё из-за переполненности специализированных центров. По данным полиции, аналогичные акции за последние недели прошли также в Лондоне, Манчестере, Ньюкасле, Кардиффе и других городах.

Стычка с полицией из-за мигрантов в Британии. Видео © X / Tommy Robinson

Ситуация вокруг миграционной политики остаётся одной из самых острых в британской повестке. За время протестной волны не менее 41 сотрудника полиции получили травмы, более 180 человек были арестованы. В некоторых случаях демонстранты предпринимали попытки штурма зданий, где проживают беженцы.

Правоохранительные органы предупреждают о возможном дальнейшем обострении обстановки, поскольку протесты регулярно проходят у объектов размещения мигрантов по всей стране. При этом параллельно с антимиграционными акциями проходят и контрдемонстрации под лозунгами борьбы с расизмом.

Британское правительство заявляет, что обязано предоставлять жильё просителям убежища в соответствии с законодательством, однако использование отелей вызывает недовольство местных сообществ. Критики указывают на отсутствие прозрачности в распределении мигрантов и недостаточную коммуникацию властей с жителями районов, где открываются новые центры размещения.

Ранее в британском порту Дувр в графстве Кент прошла акция против нелегальной миграции. Десятки участников в чёрной одежде и балаклавах перекрыли дороги и кольцевые развязки, из-за чего движение в порт и обратно полностью остановилось.