Отказались выйти из самолёта: Власти США увезли нелегалов в страну, к которой они не имеют никакого отношения

Шестерых депортированных из США мигрантов отправили в Экваториальную Гвинею после того, как они отказались покидать самолёт в Либерии. Как пишет The Guardian, необычный маршрут стал частью программы администрации президента Дональда Трампа по высылке иностранцев в третьи страны.

Рейс прибыл в Монровию 20 августа. Четверо граждан Кубы, гражданин Бразилии и гражданин Камеруна отказались выходить из самолёта. По словам находившихся на борту мигрантов и их представителей, сотрудники американской Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) вернули их в салон и якобы сообщили, что самолёт направится обратно в США. Вместо этого группу доставили в Малабо — столицу Экваториальной Гвинеи.

Сейчас депортированные находятся в отеле Bamy, который используется для содержания высланных из США иностранцев. Правозащитники утверждают, что люди не могут свободно покидать его территорию, находятся под вооружённой охраной и имеют ограниченный доступ к связи, еде и медицинской помощи. Ранее Associated Press сообщало, что объект принадлежит семье президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.

Представители мигрантов также утверждают, что некоторые из них не знали заранее ни о высылке в Либерию, ни о последующей отправке в Экваториальную Гвинею. Один из кубинцев с тяжёлой грыжей рассказал El País, что после прибытия в Малабо ему потребовалась медицинская помощь, однако необходимого лечения он, по его словам, не получил.

Министерство внутренней безопасности США настаивает, что высланные были направлены в «безопасную третью страну», а администрация Трампа действует в рамках закона. По данным Third Country Deportation Watch, к 20 августа в Экваториальную Гвинею в 2025–2026 годах были отправлены уже несколько групп иностранцев; многие из них ранее получили в США защиту от возвращения на родину из-за риска преследования или пыток.

Программа депортаций в третьи страны заметно расширилась при втором президентском сроке Трампа. The Guardian пишет, что с 2025 года таким образом из США отправили более 23 тысяч человек в 26 государств. Основным направлением остаётся Мексика, куда, по данным профильного мониторинга, выслали около 19 тысяч граждан других стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США его администрация возобновила ускоренную высылку нелегальных мигрантов по всей территории страны. Власти расширили применение процедуры, при которой иностранца могут депортировать без обычного разбирательства в миграционном суде, если он не подтверждает законность своего пребывания. Одновременно администрация начала масштабные задержания, а одним из приоритетов новой миграционной политики Белого дома стала именно массовая депортация.