«Проявление упадка ЕС»: Фицо возмутился голым Трампом в Страсбурге

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал убрать из здания Европейского парламента в Страсбурге статую, высмеивающую президента США Дональда Трампа. Речь идёт о золотой скульптуре под названием «Оранжевая чума», изображающей обнажённого Трампа, сидящего на плечах у мужчины. Автор работы — датский художник Йенс Гальшиот.

Фицо задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента разместить аналогичные изображения президента Франции или канцлера Германии.

«Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю от председателя Европейского парламента немедленного удаления оскорбительного изображения американского президента из Европейского парламента», — написал словацкий премьер в соцсетях.

По словам Фицо, появление такой скульптуры в здании Европарламента стало «проявлением упадка всего Европейского союза».

«В период, который требует диалога и взаимного уважения, оскорблять партнёров на официальном уровне является проявлением непонимания времени», — заключил он.

Ранее Life.ru писал, что позолоченную статую обнажённого Дональда Трампа установили в Европарламенте 7 октября. Скульптура датского художника Йенса Гальшиота получила название «Оранжевая чума», а также «Король несправедливости»: американский президент изображён с клюшкой для гольфа на плечах другого человека. Инициатором показа выступил датский евродепутат Пер Клаусен, а экспозицию планировали оставить в здании парламента до 8 октября. До Страсбурга эту же работу уже показывали на климатической конференции ООН в Бразилии и Мюнхенской конференции по безопасности.