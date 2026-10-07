Голый Трамп с клюшкой: В Европарламент привезли позолоченного «Короля несправедливости»

Обнажённый Дональд Трамп с длинной клюшкой для гольфа на плечах другого человека — такую скульптуру выставили в здании Европарламента в Страсбурге. О необычной экспозиции пишет Daily Mail, её организаторы опубликовали подробности на сайте датской партии Enhedslisten.

Автор работы — датский художник Йенс Гальшиот. Высота композиции вместе с постаментом составляет 2,5 метра, поверхность покрыта 23-каратным золотом. Произведение называется «Оранжевая чума», другое его название — «Король несправедливости».

За карикатурой стоит политическое высказывание. По замыслу скульптора, человек под американским президентом сгибается под тяжестью его власти. Художник критикует Трампа, в частности, за позицию по борьбе с изменением климата.

Инициатором показа стал датский евродепутат Пер Клаусен, представляющий левую фракцию. Он заявил, что опасения спровоцировать главу Белого дома не должны становиться поводом для самоцензуры, и считает парламент подходящим местом для этой работы.

Это уже не первая поездка позолоченной фигуры. Ранее её демонстрировали на климатической конференции ООН в Бразилии и Мюнхенской конференции по безопасности. Посетителям нынешней выставки также предлагают миниатюрные версии композиции.

Экспозиция расположена в оживлённом переходе между двумя парламентскими зданиями и должна оставаться там до четверга, 8 октября. По данным публикации DW от 6 октября, реакции самого Трампа на неё пока не было.

Сам американский лидер в последние дни тоже резко высказывался о Европе. Во время выступления перед сторонниками в Техасе 1 октября Трамп заявил, что европейские страны «пожирают заживо». Ранее он предупреждал о риске исчезновения континента, если власти не пересмотрят подходы к миграции и энергетике.