Трамп заявил, что Европу «пожирают заживо»

Президент США Дональд Трамп заявил о серьёзных проблемах европейских стран, сравнив происходящее с тем, как Европу «пожирают заживо». Об этом он сказал 1 октября во время выступления перед сторонниками в Техасе.

«Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо», — сказал американский лидер.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп уже предупреждал Европу о риске исчезновения, если она не пересмотрит подходы к миграции и энергетике. Тогда президент США говорил, что за последние два десятилетия континент сильно изменился.