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Регион
Опубликовано 2 октября, 08:11

Трамп заявил, что Европу «пожирают заживо»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил о серьёзных проблемах европейских стран, сравнив происходящее с тем, как Европу «пожирают заживо». Об этом он сказал 1 октября во время выступления перед сторонниками в Техасе.

«Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо», — сказал американский лидер.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп уже предупреждал Европу о риске исчезновения, если она не пересмотрит подходы к миграции и энергетике. Тогда президент США говорил, что за последние два десятилетия континент сильно изменился.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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