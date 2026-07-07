Трамп: Европа исчезнет, если не будет осторожнее с миграцией и энергетикой

Европе грозит исчезновение, если она не пересмотрит свою политику в сфере миграции и энергетики. Об этом встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил президент США Дональд Трамп.

«Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что за последние 20 лет Европа стала совсем другим местом.

А ещё Дональд Трамп не отказался от притязаний на Гренландию. Во время визита в Анкару он заявил журналистам, что остров должен контролироваться США, поскольку Дания не может должным образом заботиться об этой территории и её жителях. Глава США подчеркнул, что этот вопрос имеет принципиальную важность для Вашингтона.