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7 июля, 15:53

Трамп: Европа исчезнет, если не будет осторожнее с миграцией и энергетикой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Европе грозит исчезновение, если она не пересмотрит свою политику в сфере миграции и энергетики. Об этом встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил президент США Дональд Трамп.

«Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что за последние 20 лет Европа стала совсем другим местом.

Трамп пригрозил вывести все войска США из Европы перед саммитом НАТО
Трамп пригрозил вывести все войска США из Европы перед саммитом НАТО

А ещё Дональд Трамп не отказался от притязаний на Гренландию. Во время визита в Анкару он заявил журналистам, что остров должен контролироваться США, поскольку Дания не может должным образом заботиться об этой территории и её жителях. Глава США подчеркнул, что этот вопрос имеет принципиальную важность для Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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