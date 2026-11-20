Люди с выраженными психопатическими и садистскими чертами имеют больше шансов на второе свидание. К такому выводу пришли американские учёные, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Research in Personality.

Исследователи из Университета Алабамы провели восемь вечеров быстрых свиданий с участием 129 студентов — 68 мужчин и 61 женщины. За время эксперимента состоялась 561 встреча, причём на каждое знакомство отводилось всего три минуты.

Перед началом участники прошли психологическое тестирование, позволившее оценить выраженность психопатических и садистских черт. После каждого разговора студенты делились впечатлениями о собеседнике и отвечали, хотели бы увидеться с ним снова.

Результаты оказались неожиданными. У людей с более выраженными психопатическими чертами шансы получить согласие на повторную встречу были почти на 25% выше, а у обладателей садистских особенностей личности — на 28%. Если среди участников с низкими показателями продолжить знакомство хотели примерно с 42–43%, то среди студентов с высокими — почти с 54%.

Причину такого интереса учёные связали с первым впечатлением. Участников с более выраженными «тёмными» чертами окружающие чаще воспринимали как привлекательных, остроумных, общительных и уверенных в себе. При этом они не казались собеседникам менее добрыми или приятными людьми.

Авторы работы допускают, что трёхминутного разговора попросту недостаточно, чтобы заметить неприятные особенности характера. Не исключено также, что некоторые участники сознательно скрывали враждебность, стараясь понравиться потенциальному партнёру.

При этом исследователи предостерегают от поспешных выводов. Все участники были обычными студентами, а не людьми с диагностированной психопатией. Полученные результаты не означают, что жестокость сама по себе повышает привлекательность. Эксперимент лишь показал, насколько обманчивым может оказаться первое впечатление.