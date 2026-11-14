Пользователи русскоязычных соцсетей охотно называют себя эмпатами и тревожниками, но почти никогда не признают себя психопатами или нарциссами. В 98% случаев слово «психопат» адресовано окружающим, тогда как «тревожником» авторы комментариев называют себя в 59% употреблений этого ярлыка. К такому выводу пришли аналитики коммуникационной группы «РИМ — ИНТЕРИУМ», изучившие публичные обсуждения в интернете. Результаты анализа есть в распоряжении Life.ru.

Самым популярным способом описать собственные особенности оказались слова «тревожник» и «эмпат». Последнее в 54% случаев люди применяют к себе. А вот «нарциссом» себя называют лишь в 6% употреблений, «абьюзером» — в 8%, «газлайтером» и «психопатом» — всего в 2%.

При этом чужие особенности пользователи оценивают куда жёстче. Почти половина употреблений слова «психопат» (47%) носит обвинительный или оскорбительный характер. У «нарцисса» этот показатель составляет 44%, тогда как «эмпат» используется с негативным оттенком лишь в 5% случаев.

Особенно часто интернет-пользователи прибегают к трём обозначениям: «психопат», «нарцисс» и «истеричка». На них приходится около 37% всех выявленных психологических ярлыков. Причём «истеричка» становится оскорблением в 72% случаев, а более современное слово «пикми» в 58% употреблений встречается в шутках и мемах.

Исследование выявило и гендерные различия. Например, «инцелом» в 94% случаев с установленным полом адресата называют мужчин, «шизоидом» — в 89%. Женщинам чаще достаются определения «истеричка» (84%) и «пикми» (82%). Однако аналитики напоминают, что многие из этих слов изначально имеют гендерную окраску.

Интересно, что психологические характеристики всё чаще используются не только для обсуждения романтических отношений, но и в обычных интернет-спорах. Около 24% таких ярлыков адресованы непосредственно собеседникам. Ещё 19% относятся к целым группам людей, а около 10% представляют собой самохарактеристики.

Авторы подчёркивают, что речь идёт именно о разговорных ярлыках, а не медицинских диагнозах. Исследование отражает особенности публичных комментариев.

Любопытно, что психотерапевт Ирина Крашкина ранее объясняла Life.ru, как соцсети меняют проявления эмпатии. По её словам, в цифровом общении людям сложнее распознавать чужие эмоции из-за отсутствия интонаций, мимики и других невербальных сигналов. В результате даже нейтральные сообщения могут восприниматься как оскорбления, а обычная переписка — перерастать в конфликт.