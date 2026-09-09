Пулевые ранения почти не встречаются у военных в зоне СВО, заявил медик

За последние два года пулевые ранения почти не встречались среди военнослужащих в зоне СВО. Основную часть травм составляют минно-взрывные ранения, в том числе полученные при атаках FPV-дронов, сообщил РИА «Новости» начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Вячеслав Антонов.

По его словам, использование FPV-дронов привело к появлению нетипичных для военной медицины ранений.

«Потом уже пошли от FPV-дронов, были нехарактерные ранения», — рассказал медик.

Антонов отметил, что характер травм менялся со временем. В начале чаще фиксировались ранения от кассетных элементов, однако затем значительно выросло количество повреждений, связанных с атаками беспилотников.

Военнослужащие проходят подготовку по тактической медицине. На занятиях их учат оказывать первую помощь себе и товарищам, в том числе правильно использовать средства для остановки кровотечения.

Ранее в Минобороны РФ рассказывали о работе военных медиков. Первый этап помощи они оказывают прямо в зоне боевого соприкосновения: санитары и фельдшеры под обстрелами накладывают жгуты, останавливают кровотечения, устанавливают катетеры и ставят капельницы. Затем эвакуационные группы вывозят раненых с передовой под наблюдением украинских дронов и миномётным огнём.