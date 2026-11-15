Загадочный космический объект испускал мощные радиосигналы с периодичностью 62,2 минуты, после чего перестал проявлять активность. Астрономы до сих пор не могут установить природу источника, получившего обозначение LPT J1555−5631. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Необычный объект удалось обнаружить при изучении архивных наблюдений радиотелескопа MeerKAT, сделанных в 2022 году. Дополнительные данные австралийского телескопа ASKAP подтвердили, что радиовспышки повторялись с удивительной регулярностью.

Особенность находки заключается в том, что за один цикл продолжительностью чуть больше часа источник выдавал два отдельных импульса. Один был длиннее другого, но оба достигали примерно одинаковой максимальной яркости.

Ещё больше учёных удивила противоположная круговая поляризация радиоволн. Это позволило предположить, что сигналы исходят из областей возле разных магнитных полюсов объекта, а его магнитное поле имеет более сложную структуру, чем у обычного звёздного диполя.

Астрономы рассматривают несколько возможных объяснений. Источником может оказаться нейтронная звезда, магнетар или белый карлик, взаимодействующий со звездой-компаньоном. Однако ни одна из существующих моделей пока не объясняет полностью все особенности обнаруженного излучения.

По словам астронома Скотта Хаймана из колледжа Суит-Брайар, исследователям ещё предстоит выяснить, принадлежат ли подобные объекты к одному классу или за сходными радиосигналами скрываются разные физические процессы.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной нейтронной звезде в галактике Андромеды. Российские астрофизики обнаружили, что пульсар XB091D постепенно ускоряет вращение, перетягивая вещество у соседней звезды. В отличие от новой находки, механизм его эволюции удалось объяснить.