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Регион
Опубликовано 29 сентября, 09:37

Пушилин объяснил, почему украинцы не смогут подняться против действующей власти

Пушилин: Настоящие лидеры Украины были устранены СБУ с 2014 по 2018 годы

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Население Украины не способно подняться против действующей власти, поскольку настоящие лидеры были уничтожены или замучены украинскими спецслужбами ещё несколько лет назад. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Никаких иллюзий не нужно испытывать, и не нужно надеяться, что, наконец-то, на Украине что-то поменяется, что люди восстанут. Не восстанут, к сожалению», — сказал Пушилин.

По его словам, потенциальных лидеров такого движения устранили ещё в период с 2014 по 2017–2018 годы, когда Украину возглавлял Пётр Порошенко*. Пушилин заявил, что многие из них были «уничтожены, замучены в застенках СБУ».

Глава ДНР подчеркнул, что именно поэтому не стоит рассчитывать на то, что ситуация внутри Украины изменится за счёт массового выступления населения. Отдельно Пушилин высказался о Владимире Зеленском, заявив, что тот окончательно растоптал и узурпировал власть на Украине.

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Ранее Денис Пушилин предупредил, что террористическая угроза со стороны Украины может сохраниться и после завершения СВО. По его словам, за время конфликта украинские формирования освоили изготовление самодельных взрывных устройств и применение беспилотников, а полученные навыки в дальнейшем могут использоваться для диверсий. Глава ДНР также допустил, что последствия могут затронуть не только Россию, но и западные страны, поддерживающие Киев.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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