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Опубликовано 27 сентября, 05:26

Пушилин рассказал, как Киев пытается тормозить восстановление ДНР

Пушилин: Киев препятствует прокладке коммуникаций в населённых пунктах ДНР

Обложка © ТАСС/Данил Киселев

Обложка © ТАСС/Данил Киселев

Украинская сторона пытается осложнить восстановление населённых пунктов ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По его словам, сложности возникают, в том числе при проведении коммуникаций и систем жизнеобеспечения.

«Мы видим, что противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы у нас было как можно больше сложностей, связанных с восстановлением населённых пунктов», — сказал глава ДНР.

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Ранее Life.ru рассказывал о восстановлении поликлиники Республиканской клинической больницы имени Калинина в Донецке. Здание серьёзно пострадало в декабре 2022 года, а восстановительные работы проводились при участии Москвы как региона-шефа Донецка. Обновлённое медучреждение в сентябре посетили Денис Пушилин, Сергей Кириенко и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Главные решения российских властей и события в регионах страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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