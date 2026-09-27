Пушилин рассказал, как Киев пытается тормозить восстановление ДНР
Пушилин: Киев препятствует прокладке коммуникаций в населённых пунктах ДНР
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Украинская сторона пытается осложнить восстановление населённых пунктов ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.
По его словам, сложности возникают, в том числе при проведении коммуникаций и систем жизнеобеспечения.
«Мы видим, что противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы у нас было как можно больше сложностей, связанных с восстановлением населённых пунктов», — сказал глава ДНР.
Ранее Life.ru рассказывал о восстановлении поликлиники Республиканской клинической больницы имени Калинина в Донецке. Здание серьёзно пострадало в декабре 2022 года, а восстановительные работы проводились при участии Москвы как региона-шефа Донецка. Обновлённое медучреждение в сентябре посетили Денис Пушилин, Сергей Кириенко и глава Минздрава Михаил Мурашко.
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