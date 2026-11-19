В Финляндии разгорелся конфликт из-за планов увеличить военные расходы на фоне экономических трудностей. Как пишет газета «Взгляд», глава Минобороны Антти Хяккянен резко выступил против предложений сократить финансирование армии.

Поводом стали обязательства перед НАТО, предполагающие рост оборонных и связанных с безопасностью расходов до 5% ВВП к 2035 году. Уже к 2029-му Финляндии потребуется увеличить военный бюджет с почти восьми до более чем 14 миллиардов евро.

Правящая партия «Христианские демократы» предложила сэкономить на обороне 670 миллионов евро в следующем парламентском цикле. Хяккянен назвал подобные инициативы безответственными и призвал обсуждать разногласия за закрытыми дверями.

«По-моему, нет необходимости устраивать по этому поводу публичные пикировки. Эти вопросы можно обсуждать и за кулисами», — заявил министр в интервью Yle.

Против увеличения военных расходов выступили и представители «Союза левых сил», напомнив о сокращении социальной поддержки. По данным финского ведомства Kela, половина опрошенных получателей пособий вынуждена экономить на еде или обращаться за продовольственной помощью. После реформы число малообеспеченных жителей выросло почти на 100 тысяч человек.

Профессор СПбГУ Наталья Ерёмина в комментарии «Взгляду» связала споры вокруг военного бюджета с экономическим кризисом, который, по её оценке, стал для страны самым тяжёлым с 1990-х годов.

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия вновь возглавила рейтинг стран Евросоюза по уровню безработицы. Показатель достиг 10,6% при среднем уровне по ЕС в 6,2%.