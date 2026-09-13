Путь офицера начался здесь: В Приамурье открыли памятник генералу Дубынину

Открытие памятника Герою России, генералу армии Виктору Дубынину состоялось в посёлке Моховая Падь Амурской области. Именно там военачальник окончил танковое училище, сообщили в администрации Благовещенска.

В Приамурье открыли памятник Герою России Виктору Дубынину. Фото © VK / Администрация Благовещенска

«Именно здесь он выбрал путь офицера, выбрал путь служения Отечеству и остался верен ему до конца. Я благодарю вас за то, что вы помните и знаете Виктора Петровича, что вы передаете память о нем новым поколениям. Папа, спасибо тебе за пример, за жизнь, за любовь к Родине», — сказала дочь военачальника Татьяна Исакова-Дубынина.

Памятные мероприятия прошли в Благовещенске в День танкиста. На площади Героев-танкистов установили монумент Дубынину, а в двух корпусах школы № 23 открыли мемориальные доски. После церемонии к памятнику возложили цветы и почтили память танкистов-защитников Отечества минутой молчания. В мероприятии приняли участие представители властей, школьники, общественники и дочь Героя России.

В Приамурье открыли памятник Герою России Виктору Дубынину. Фото © VK / Администрация Благовещенска

Спортивная программа также была посвящена памяти прославленного военачальника. Гости посетили турнир по мини-футболу, сдали нормативы ГТО и приняли участие в товарищеских играх по баскетболу и пионерболу. Организаторы намерены проводить такие памятные матчи ежегодно.

В Приамурье открыли памятник Герою России Виктору Дубынину. Фото © VK / Администрация Благовещенска

Военную карьеру Виктор Дубынин начал после окончания Дальневосточного танкового училища в 1964 году. В 1986-м он возглавил 40-ю армию Туркестанского военного округа в Афганистане, а с 1989 года командовал Северной группой войск в Польше. Начальником Генерального штаба Вооружённых сил РФ Дубынин стал после создания российской армии в 1992 году. Военачальник был награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степеней, а в 2003 году ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Ранее возрождённому Челябинскому высшему танковому командному училищу передали боевое знамя и грамоту президента России. Начальнику учебного заведения знамя вручил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Виктор Горемыкин. На мероприятии также присутствовали полпред президента в УрФО Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.