Количество уголовных дел о мошенничестве, возбуждённых в отношении организатора премиальных путешествий для блогеров Хатуны Аташян, превысило 45. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемой Ролан Гагоев.

«Следствие расследует более 45 дел о мошенничестве, возбужденных в отношении моей подзащитной», — рассказал защитник.

Аташян обвиняют в мошенничестве при организации зарубежного отдыха. По версии следствия, она предлагала популярным блогерам размещение в дорогих гостиницах на особых условиях, ссылаясь на рекламные контракты и партнёрские соглашения с отелями.

Клиенты переводили деньги за предполагаемые поездки, однако впоследствии сталкивались с переносом дат или отменой бронирования. В некоторых случаях путешественники узнавали об отсутствии оплаченных номеров только после прибытия в гостиницу.

О задержании Аташян стало известно в начале июня. По информации МВД, её обнаружили в Белоруссии и доставили в Москву. Тогда в полицию поступило более 20 заявлений, а предварительный ущерб по делу оценивался более чем в 10 миллионов рублей.

Хамовнический суд Москвы заключил обвиняемую под стражу. Срок её содержания в СИЗО продлён до 3 декабря.

Ранее Life.ru сообщал о задержании Хатуны Аташян в Минске после многочисленных жалоб блогеров. По данным МВД, женщина предлагала инфлюенсерам путешествия на Мальдивы и другие дорогие курорты, представляясь VIP-партнёром крупных гостиничных сетей. Блогерам обещали размещение в пятизвёздочных отелях на условиях рекламного сотрудничества, однако за отдельные услуги требовали предоплату. После получения денег поездки срывались, а организатор переставала выходить на связь. На момент задержания предварительный ущерб превышал десять миллионов рублей.